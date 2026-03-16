16 марта 2026 в 11:38

Экс-директору «Фонда Валерия Гергиева» вынесли приговор

Экс-директора «Фонда Валерия Гергиева» Зотова приговорили к 14 годам колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывшего директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова заочно приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей, заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Его признали виновным по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

Вынесен заочный приговор о присвоении денежных средств благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева». С учетом позиции прокуратуры 60-летний Игорь Зотов признан виновным, — говорится в сообщении.

Также Зотова на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 28,7 млн рублей.

Следствие установило, что Зотов в ноябре 2011 года поручил сотруднику фонда подготовить некий документ. На его основании со счета организации на расчетный счет ИП Зотова было перечислено почти 30 млн рублей под видом оплаты обязательств по несуществующему договору. Полученные средства он потратил на личные нужды.

Ранее сообщалось, что основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров скрылся из-под домашнего ареста. Мужчину объявили в розыск, процесс по уголовному делу о хищении приостановлен. Речь идет о присвоении средств компании «Совкомбанк Факторинг».

суды
приговоры
Валерий Гергиев
уголовные дела
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
