Экс-директору «Фонда Валерия Гергиева» вынесли приговор

Бывшего директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова заочно приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей, заявили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Его признали виновным по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

Вынесен заочный приговор о присвоении денежных средств благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева». С учетом позиции прокуратуры 60-летний Игорь Зотов признан виновным, — говорится в сообщении.

Также Зотова на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 28,7 млн рублей.

Следствие установило, что Зотов в ноябре 2011 года поручил сотруднику фонда подготовить некий документ. На его основании со счета организации на расчетный счет ИП Зотова было перечислено почти 30 млн рублей под видом оплаты обязательств по несуществующему договору. Полученные средства он потратил на личные нужды.

