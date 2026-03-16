Основатель Moulin Villa не стал дожидаться приговора и сбежал Основателя бренда Moulin Villa Илью Петрова объявили в розыск

Основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров скрылся из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных судов. Мужчину объявили в розыск, процесс по уголовному делу о хищении приостановлен.

[Дело] приостановлено — обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, — говорится в сообщении.

36-летний бизнесмен является фигурантом дела о многомиллионном мошенничестве. Также его обвиняют в покушении на совершение такого же преступления. Петрова задержали в июле 2024 года и поместили под домашний арест. Несколько месяцев он исправно участвовал в заседаниях суда, однако в феврале 2026 года перестал это делать.

В обоих случаях речь идет о хищении средств компании «Совкомбанк Факторинг». Согласно сведениям источников, общая сумма похищенных, по версии следствия, денег, приближается к 200 млн рублей. В первом уголовном деле говорится о махинациях, совершенных с октября 2022 года по ноябрь 2023 года.

Ранее в розыск объявили предпринимателя с гражданством России и Китая, который проходит по делу о мошенничестве, связанному с экс-заместителем директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» при поставках средств защиты для Минобороны России. Речь идет о бизнесмене Никите Толчанове.