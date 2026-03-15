В деле о хищениях в «Калашникове» нашли китайский след Следователи связали дело о хищениях в «Калашникове» с поставками с завода КНР

Предприниматель с гражданством России и Китая объявлен в розыск по делу о мошенничестве, связанному с бывшим заместителем директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» при поставках средств защиты для Минобороны России, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет о бизнесмене Никите Толчанове.

Предприниматель Толчанов Никита, скрывшийся от столичных следователей в Китае и выступавший в роли посредника в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) в рамках поставок средств защиты для нужд МО РФ по контракту при выполнении гособоронзаказов, объявлен в розыск, — сообщил собеседник.

Он покинул Россию и находится в Китае, скрываясь от столичных следователей. Следствие считает, что предприниматель выступал посредником в мошеннической схеме, связанной с поставками средств защиты для нужд Министерства обороны в рамках выполнения гособоронзаказа.

По версии правоохранителей, дело связано с поставками продукции для концерна по завышенной стоимости. Изделия закупались на одном из китайских заводов, после чего реализовывались по более высоким ценам.

Ранее бывшему заместителю директора концерна «Калашников» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление совершено организованной группой. Согласно действующему законодательству, хищение средств в особо крупном размере может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.