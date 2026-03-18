18 марта 2026 в 08:59

Медведев остался без багажа перед «Мастерс» и раскритиковал United Airlines

Медведев остался без вещей и раскритиковал поддержку авиаперевозчика

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с представителями авиакомпании United Airlines после утери своего багажа по пути в Майами. В ответ на публичную жалобу спортсмена официальный аккаунт перевозчика прислал стандартное сообщение с извинениями и просьбой прислать номер дела в личные сообщения.

Ошеломляющее количество помощи от искусственного интеллекта, — едко отреагировал спортсмен.

Днем ранее Медведев сообщил в соцсети X, что прилетел в Майами, где с 18 по 29 марта пройдет очередной турнир ATP серии «Мастерс», но без багажа. Спортсмен опубликовал обращение к американской авиакомпании United Airlines, в котором отметил, что с ним до Флориды так и не долетела одна из сумок, а вещи ему нужны для турнира.

До этого сообщалось, что Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

