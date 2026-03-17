17 марта 2026 в 20:54

«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром

Багаж теннисиста Медведева потерялся по пути на «Мастерс» в Майами

Даниил Медведев Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/imago-images.de/Global Look Press
Российский теннисист Даниил Медведев сообщил в соцсети X, что прилетел в Майами, где c 18 по 29 марта пройдет очередной турнир ATP серии «Мастерс», без багажа. Спортсмен опубликовал обращение к американской авиакомпании United Airlines.

Привет, United Airlines, мне нужна небольшая помощь. Прилетел вчера из Палм-Спрингс во Флориду, и ни одна из моих сумок не приехала. Они мне как бы нужны, чтобы играть на турнире в Майами. Можете помочь? — написал Медведев.

Ранее теннисист улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и теперь занимает 10-е место. Отмечается, что спортсмен вернулся в топ рейтинга впервые с июня прошлого года. Из россиян в первую сотню также вошли Карен Хачанов (15-е место) и Андрей Рублев (16-е место).

До этого сообщалось, что Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

Даниил Медведев
теннис
Майами
багаж
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший партнер актера Деревянко сел за решетку на шесть лет
Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда
Мессенджер Мax опроверг фейк о взломе
«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром
Залужный сбежал с переговоров Зеленского и Стармера
В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины
Раскрыта истинная причина визитов Зеленского в Европу
В России сбоит один из сервисов «Яндекса»
Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай
В деле о пожаре на авианосце США нашли неожиданную деталь
Стало известно, может ли Мексика принять матчи Ирана на чемпионате мира
В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 3»
Украину назвали полигоном для испытаний новейшего оружия
В России раскрыли помощника Киева в теракте против российского газовоза
«Сотни гробов»: наземной операции США в Иране предрекли печальный исход
Мясорубка для Трампа, «культурная» русофобия в Риме: что будет дальше
«Я очень разочарован»: Трамп устроил разнос НАТО
«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра
Трамп бесповоротно разочаровался в европейском премьере
Захарова тремя словами ответила на «отставку» Макрона
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

