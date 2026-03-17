«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром Багаж теннисиста Медведева потерялся по пути на «Мастерс» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил в соцсети X, что прилетел в Майами, где c 18 по 29 марта пройдет очередной турнир ATP серии «Мастерс», без багажа. Спортсмен опубликовал обращение к американской авиакомпании United Airlines.

Привет, United Airlines, мне нужна небольшая помощь. Прилетел вчера из Палм-Спрингс во Флориду, и ни одна из моих сумок не приехала. Они мне как бы нужны, чтобы играть на турнире в Майами. Можете помочь? — написал Медведев.

Ранее теннисист улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и теперь занимает 10-е место. Отмечается, что спортсмен вернулся в топ рейтинга впервые с июня прошлого года. Из россиян в первую сотню также вошли Карен Хачанов (15-е место) и Андрей Рублев (16-е место).

До этого сообщалось, что Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.