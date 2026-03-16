Медведев ворвался в десятку лучших теннисистов по версии ATP

Даниил Медведев поднялся на 10-е место в рейтинге ATP впервые с июня 2025 года

Российский теннисист Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и теперь занимает 10-е место, сообщается на официальном сайте ATP. Отмечается, что спортсмен вернулся в топ-10 рейтинга впервые с июня 2025 года.

Лидером у мужчин остается испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер, а третье — серб Новак Джокович. Из россиян в первую сотню также вошли Карен Хачанов (15) и Андрей Рублев (16).

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации лидерство сохранила белоруска Арина Соболенко. На вторую строчку впервые в карьере поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Замкнула тройку лидеров Ига Свентек из Польши.

Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, занимающая 10-ю позицию. В первую сотню рейтинга WTA из россиянок также вошли Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

Ранее сообщалось, что Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема.