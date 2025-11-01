Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 06:43

Медведев впервые с 2018 года не вышел на Итоговый турнир ATP

Теннисист Медведев не реализовал два матчбола и проиграл немцу Звереву в Париже

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев прервет свою многолетнюю серию выступлений на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Причиной стало поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже от немца Александра Зверева.

В напряженном трехсетовом поединке российский спортсмен не сумел реализовать два матчбола, что предопределило итог встречи. Это поражение лишило Медведева, занимающего 13-ю позицию в мировом рейтинге, математических шансов на квалификацию в Турин.

Впервые с 2018 года он не сможет принять участие в престижном соревновании, которое завершает профессиональный сезон. В 2020 году Медведев даже одержал победу, а в следующем сезоне уступил в финальном матче тому же Звереву.

Путевки на итоговый турнир уже обеспечили себе Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Итоговый турнир ATP, который соберет лучших теннисистов сезона, пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться на престижный Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Последнюю «путевку» на соревнование завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

