Медведев впервые с 2018 года не вышел на Итоговый турнир ATP

Медведев впервые с 2018 года не вышел на Итоговый турнир ATP Теннисист Медведев не реализовал два матчбола и проиграл немцу Звереву в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев прервет свою многолетнюю серию выступлений на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Причиной стало поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже от немца Александра Зверева.

В напряженном трехсетовом поединке российский спортсмен не сумел реализовать два матчбола, что предопределило итог встречи. Это поражение лишило Медведева, занимающего 13-ю позицию в мировом рейтинге, математических шансов на квалификацию в Турин.

Впервые с 2018 года он не сможет принять участие в престижном соревновании, которое завершает профессиональный сезон. В 2020 году Медведев даже одержал победу, а в следующем сезоне уступил в финальном матче тому же Звереву.

Путевки на итоговый турнир уже обеспечили себе Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Тейлор Фриц и Бен Шелтон. Итоговый турнир ATP, который соберет лучших теннисистов сезона, пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться на престижный Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Последнюю «путевку» на соревнование завоевала представительница Казахстана Елена Рыбакина.