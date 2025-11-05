Медведев вышел из депрессии после Шанхая Президент ФТС Тарпищев: Медведев вышел из депрессии после проигрыша в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев уже «вышел из депрессии», заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. По его словам, 12-я ракетка мира теперь играет лучше, чем раньше.

В Шанхае ему буквально одного очка не хватило до победы. Так что, я бы сказал, он почти в порядке, — резюмировал Тарпищев.

В этом году Медведев впервые с 2018 года не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир АТР после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. При этом в октябре теннисист прервал двухлетнюю серию без титулов, одержав победу на турнире категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Ранее, осенью 2025 года, Медведев прекратил сотрудничество со своим тренером Жилем Серварой.

До этого теннисист Даниил Медведев нецензурно выругался на корте, играя против американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP Masters в Шанхае. Предполагается, что такие яркие эмоции у теннисиста вызвал трудная игра: до этого Медведев дважды проигрывал этому сопернику. Это не первый случай, когда спортсмен бранился на корте, в декабре он выкрикнул непристойную фразу болельщику на матче Открытого чемпионата Австралии.