Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности

В Таиланде во время туристической прогулки российский релокант убил своего сына, якобы специально бросив его на винты катера. За это его приговорили к длительному лишению свободы в тайской тюрьме. Что известно о происшествии, зачем мужчина пошел на преступление и что с ним сейчас — в материале NEWS.ru.

Как отец убил сына в Таиланде

В прошлом году 45-летний Артем вместе с 13-летним Лукасом на туристическом катере возвращались из национального парка рядом с Суринскими островами в провинции Пханг Нга. Недалеко от берега отец и сын поругались. В районе острова Ко Ра мужчина сбросил мальчика с катера, а затем прыгнул в море вслед за ним.

«Все это произошло, когда мы приближались к островам, где я планировал высадить пассажиров. И тут заметил, что мужчина встал со своего места и направился к сыну. Он схватил мальчика за ноги, поднял и столкнул за борт судна», — рассказывал тайским СМИ капитан туристического катера.

Свидетелями происшествия стали почти 40 человек, которые тоже находились на катере, включая 16 иностранцев и пятерых членов экипажа, отмечают СМИ. Известно, что капитан немедленно остановил судно. Спасатели попытались помочь отцу и сыну, но Артем оказал им сопротивление.

«Он не хотел возвращаться на лодку. Затем наша команда извлекла тело мальчика из воды. У него были серьезные травмы головы и лица», — продолжил капитан.

Какие травмы получили Артем и Лукас

По данным местных СМИ, Лукаса задел винт катера. Команда подняла ребенка на борт и оказала ему первую медицинскую помощь, но впоследствии он скончался в больнице Чай Птах в городе Курабури. Его отец также получил травмы, но его спасла команда катера.

При этом некоторые свидетели предполагают, что Артем убивать сына не собирался.

«Возможно, он бросил его в воду, чтобы просто пошутить. Он хотел, чтобы тот самостоятельно доплыл 200 метров до берега острова Ко Ра», — поделились свидетели с местными СМИ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие отношения были между отцом и сыном

По данным журналистов, сын Лукас, как и его мама, был подданным Королевства Таиланд, а у Артема российское гражданство. Мальчик отца очень любил: тот учил его русскому языку, читал произведения Пушкина.

При этом знакомые семьи рассказали, что в течение нескольких месяцев до смерти сына Артем страдал от глубокой депрессии: не мог устроиться на работу, тайские власти отказали ему в визе, и, значит, в скором времени нужно было вернуться в Россию.

По данным таиландских СМИ, Артем расстался со своей женой, матерью Лукаса, и мальчик хотел жить с ней. По мнению знакомых, мужчина мог планировать убить ребенка и совершить суицид. Кроме того, по словам приятелей Артема, мужчина принимал наркотики. Их нашли в его рюкзаке во время задержания.

Как судили отца, убившего сына в Таиланде

По данным местных журналистов, Артем был арестован и обвинен в умышленном убийстве. Мужчина вину отрицал, заявляя, что его действия были случайными.

«Основываясь на собранных доказательствах и показаниях, у полиции есть все основания предъявить мужчине обвинение в умышленном убийстве. Он был проинформирован о своих законных правах и отвергал все выдвинутые обвинения», — пишут тайские СМИ.

На допросе следователь спросил у обвиняемого, зачем тот выбросил сына за борт, на что получил путаный ответ.

«Отец сообщил, что не может давать показания из-за потери памяти. Изначально ему грозило лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или смертная казнь. Суд приговорил мужчину к 12 годам заключения в тайской тюрьме. Адвокат мужчины сообщил о планах подать на апелляцию», — пишут тайские журналисты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам адвоката и правозащитника Александра Карабанова, подать такую жалобу он имеет право, но будет ли результат — неизвестно.

Почему отец мог убить сына в Таиланде и не помнить об этом

«Могу предположить, что этот мужчина был под воздействием препаратов, изменяющих сознание, так как в Таиланде они легализованы и продаются на каждом углу», — отметил Карабанов в беседе с NEWS.ru, комментируя провалы в памяти, на которые жалуется Артем.

Нахождение подсудимого в момент совершения преступления в состоянии наркотического одурманивания или алкогольного опьянения российским судом расценивается как обстоятельство, отягчающее ответственность, продолжил правозащитник. Однако, как с этим дело обстоит в Таиланде, юристу неизвестно.

«В нашей стране за подобное преступление мужчина тоже получил бы 10–14 лет колонии строгого режима. В Таиланде тюрем для душевнобольных нет, но, говорят, что по условиям они гораздо хуже, чем российские», — заключил Карабанов.

