15 марта 2026 в 17:49

«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке

Посол Викторов: в суматохе на Ближнем Востоке может произойти что угодно

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В суматохе продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке может произойти что угодно, такое мнение высказал посол России в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», в этом кроется главная опасность.

В этой суматохе [конфликта на Ближнем Востоке] все что угодно может произойти. Вот в этом и опасность кроется, — убежден дипломат.

Викторов добавил, что война США, Израиля и Ирана представляет опасность не только для жителей указанных стран. Под угрозой находятся все соседствующие с ними государства.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал возможную атаку на атомную электростанцию «Бушер» главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

При этом политолог Дмитрий Журавлев убежден, что президенту США Дональду Трампу не позволят применить ядерное оружие в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что атомная бомба — это последний довод.

«Серьезное оружие»: военэксперт об иранской ракете «Саджиль»
Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях
В Казахстане закрылись участки для голосования по новой конституции
Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей
Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана
Небо над Калугой закрыли для гражданских самолетов
Три человека погибли в ДТП на трассе в российском регионе
«У Ирана козыри в рукаве»: в США унизили Трампа итогами двух недель войны
«Мы не позволим им»: в Европе решили окончательно похоронить планы Украины
«Под обломками»: в Иране раскрыли судьбу запасов обогащенного урана
Раскрыты детали ситуации с продажами внутренних туров по России
Артефакты бронзового века найдены в российском регионе
В Иране высказались о судьбе Ормузского пролива
«Помилуйте!»: Орбан высмеял Зеленского за попытки запугать Венгрию
Иран поставил точку в вопросе перемирия
В МАГАТЭ оценили возможности для перезапуска ЗАЭС
Москва побила все рекорды по температуре воздуха
«Даже требуем»: США выступили с дерзким заявлением по Ормузскому проливу
Микрофинансовые организации нашли лазейку, как выдавать займы без биометрии
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
