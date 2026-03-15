«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке

«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке Посол Викторов: в суматохе на Ближнем Востоке может произойти что угодно

В суматохе продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке может произойти что угодно, такое мнение высказал посол России в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», в этом кроется главная опасность.

В этой суматохе [конфликта на Ближнем Востоке] все что угодно может произойти. Вот в этом и опасность кроется, — убежден дипломат.

Викторов добавил, что война США, Израиля и Ирана представляет опасность не только для жителей указанных стран. Под угрозой находятся все соседствующие с ними государства.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал возможную атаку на атомную электростанцию «Бушер» главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

При этом политолог Дмитрий Журавлев убежден, что президенту США Дональду Трампу не позволят применить ядерное оружие в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что атомная бомба — это последний довод.