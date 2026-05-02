Володин раскрыл, почему граждане ЕС массово просятся в Россию Володин заявил, что все больше европейцев хотят переехать в Россию

Интерес к России среди европейцев, разделяющих духовно-нравственные ценности граждан страны, растет, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400.

Это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине, — отметил спикер нижней палаты парламента.

Лидером среди государств, из которых массово переезжают в РФ, оказалась Германия. По данным соцопросов, каждый пятый житель ФРГ пребывает в «чемоданном настроении». По мнению Володина, это неудивительно, поскольку помимо серьезных проблем в экономике канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу «хватает наглости» упрекать во всех бедах граждан страны.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. Так, пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с шести до 30 тыс. рублей.