Генконсул сообщил о росте спроса на российские загранпаспорта в стране ЕС Генконсул Черкашин: спрос у россиян на загранпаспорта в Австрии вырос в 2,5 раза

Спрос россиян на оформление загранпаспортов в консульстве в австрийском Зальцбурге вырос многократно, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. По словам дипломата, в 2024 году количество заявлений на выдачу паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 1100 до 2750.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2027 года из загранпаспортов россиян исчезнут отметки о детях. Документ опубликован на портале официального размещения правовых актов. Нововведение коснется также дипломатических и служебных паспортов граждан РФ.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщили, что с июня 2026 года страна перестанет принимать российские паспорта старого образца (небиометрические). В ведомстве уточнили, что с 1 июня по 31 декабря будет действовать переходный период.