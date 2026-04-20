20 апреля 2026 в 14:10

Россиянам усложнят въезд в Финляндию

Финляндия заявила об отказе принимать с июня небиометрические паспорта РФ

С июня 2026 года Финляндия прекратит прием небиометрических паспортов, выданных Российской Федерацией, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Пресс-служба ведомства уточнила, что с 1 июня по 31 декабря 2026 года будет действовать переходный период. В этот срок еще будут приниматься небиометрические паспорта, если в них содержится действующая виза, оформленная Финляндией до 1 июня 2026 года.

Заявителям рекомендуется подавать заявления на визу с биометрическим паспортом с 1 мая 2026 года <...>. Цель решения — обеспечить максимальную надежность проездных документов. Министерство иностранных дел рекомендует заявителям на визу и вид на жительство заранее подготовиться к вступлению в силу этого решения, — сказано в сообщении МИД.

Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что россияне могут столкнуться с риском утраты недвижимости в Финляндии, поскольку власти страны изучают возможность пересмотра уже заключенных сделок. По его словам, представители финской элиты в подобных вопросах, касающихся российских граждан, отходят от принципов правового государства.

До этого Кузнецов заявлял, что отношения между Москвой и Хельсинки фактически прекратили свое существование. Он отметил, что текущее состояние двусторонних контактов можно назвать крайне сложным.

