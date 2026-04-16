16 апреля 2026 в 10:20

Россиянам намекнули на потерю недвижимости за рубежом

Посол Кузнецов: в Финляндии допустили пересмотр сделок с недвижимостью россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россияне рискуют лишиться недвижимости в Финляндии, так как местные власти рассматривают возможность пересмотра ранее заключенных сделок, сообщил ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. По его словам, финская элита пренебрегает принципами правового государства, когда речь заходит о российских гражданах.

В последние годы власти Финляндии последовательно ужесточали правила приобретения недвижимости в стране россиянами. Завершилось это тем, что в 2025 году был введен полный запрет на такие сделки под предлогом «национальной безопасности». На то, что подобные шаги представляют собой откровенную дискриминацию, здесь уже не обращают внимания, — сказал собеседник.

Ранее Кузнецов допустил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране. Посол также отметил, что официальный Хельсинки по-прежнему настроен продолжать курс на постепенное ограничение прав граждан России, объясняя это соображениями национальной безопасности.

До этого политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что публикации западных СМИ о том, что россияне якобы скупают жилье возле стратегических объектов в Европе для разведки и диверсий, являются выдумкой. Он добавил, что спутниковые системы слежения находятся на таком уровне развития, что нет необходимости находиться рядом с объектом.

