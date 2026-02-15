Зимняя Олимпиада — 2026
В Финляндии планируют запретить россиянам покупать жилье

Посол Кузнецов: власти Финляндии могут запретить россиянам покупать жилье

Россиянам могут запретить покупать недвижимость в Финляндии, допустил в беседе с РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. В стране уже ограничены сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии с июля 2025 года, но в Минобороны страны хотят пересмотреть правила приобретения жилья и в многоквартирных домах.

Насколько реально введение запрета на приобретение квартир россиянами, пока сказать трудно. Исключать этого нельзя. Политическая воля и запрос на такого рода шаги здесь сохраняются, — подчеркнул Кузнецов.

По мнению дипломата, распространение запрета на квартиры представляется местным политикам логичным продолжением текущего курса. Кузнецов указал, что риторика министра обороны Финляндии о «прояснении рисков», связанных с владением жильем, полностью вписывается в эти рамки. Работа по изучению данных рисков была инициирована финской стороной в конце 2025 года.

Российский дипломат добавил, что сейчас квартиры юридически не приравнены к земельным участкам в финской правовой системе, это оставляло лазейку для сделок. Однако заявления военного руководства республики указывают на подготовку к закрытию этой возможности.

До этого бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что Хельсинки придется нормализовать связи с Россией после завершения украинского кризиса. По ее словам, восстановление отношений для ее страны является более важной задачей, чем для других членов Европейского союза.

