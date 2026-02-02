«Закон джунглей»: Каллас раскрыла всю правду о глобальном миропорядке

Основанный на правилах миропорядок мог быть иллюзией, а реальностью всегда было право сильного, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на Конференции по безопасности в Осло, которая транслировалась на YouTube. Она заявила, что даже в таких условиях необходимо развивать международный порядок вместе со странами, которые этого хотят.

Есть такой аргумент, есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это иллюзия. Это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот возьмет все, что хочет, — говорится в заявлении.