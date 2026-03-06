Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 03:06

Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране

NYT: удар по школе в Иране был частью атаки США на базу КСИР

Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Удар по школе на юге Ирана, в результате которого погибли десятки детей, по всей видимости, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу, сообщает газета New York Times. Журналисты уточнили, что раньше здание было частью военного объекта, но в 2016 году его отделили ограждением.

Речь идет об учебном заведении в городе Минаб. В день атаки американские самолеты проводили операции в регионе, в том числе против объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Жертвами удара стали не менее 171 школьницы, в США заверили, что уже расследуют трагедию.

До этого постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык. При этом он подчеркнул, что хоть и в данный момент выстроить диалог затруднительно, но ключевые задачи сторон невозможно решить военными средствами.

Ранее иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли выпустил фетву с призывом к джихаду. Он заявил об обязательности пролития крови сионистов и президента США Дональда Трампа.

