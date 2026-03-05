Зимняя Олимпиада — 2026
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Две школы подверглись ракетным ударам в городе Паранд под Тегераном, сообщает агентство Fars. В издании не уточнили, есть ли пострадавшие.

Журналист агентства, побывавший на месте происшествия, сообщил, что повреждения также получили жилые дома, расположенные вблизи учебных заведений.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. Число погибших, по последним данным, достигло 1230.

Ранее стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

Позже выяснилось, что школа подвергалась обстрелу дважды после попадания первого снаряда в здание, учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать девочек. После этого был нанесен второй удар. Второй снаряд попал в то место, где прятались девочки и учителя, оставшиеся в живых после первого удара.

