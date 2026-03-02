Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране

В Сети появилось фото для жертв атаки США и Израиля на школу в иранском городе Минаб, после которой погибли 165 человек. Большинство жертв — девочки в возрасте от семи до 12 лет. Для них вырыли могилы в четыре длинных ряда.

После двух суток работ на месте разрушений стало известно не только о 165 погибших, но и 95 пострадавших, среди которых много детей. Власти опубликовали рукописный перечень из 56 жертв, однако каких-либо уточнений к нему не приводится.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава ведомства добавил, что у Тегерана сейчас сейчас есть право на самооборону.

США и Израиль до этого атаковали здание полиции в городе Рей, расположенном около Тегерана. По предварительной информации, при ударе есть погибшие. Пострадавшие могут оставаться под завалами, повреждения получили также рядом стоящие здания.

До это в Сети появилась фотография внучки покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны.