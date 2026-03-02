Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 20:09

Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране

Опубликованы кадры могил для 165 жертв атаки на школу в иранском Минабе

Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов школы для девочек в Минабе Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов школы для девочек в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появилось фото для жертв атаки США и Израиля на школу в иранском городе Минаб, после которой погибли 165 человек. Большинство жертв — девочки в возрасте от семи до 12 лет. Для них вырыли могилы в четыре длинных ряда.

После двух суток работ на месте разрушений стало известно не только о 165 погибших, но и 95 пострадавших, среди которых много детей. Власти опубликовали рукописный перечень из 56 жертв, однако каких-либо уточнений к нему не приводится.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб. Глава ведомства добавил, что у Тегерана сейчас сейчас есть право на самооборону.

США и Израиль до этого атаковали здание полиции в городе Рей, расположенном около Тегерана. По предварительной информации, при ударе есть погибшие. Пострадавшие могут оставаться под завалами, повреждения получили также рядом стоящие здания.

До это в Сети появилась фотография внучки покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны.

могилы
Ближний Восток
Иран
школы
атаки
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка впала в ступор после разговора с Валиевой о смене тренера
«Так не пойдет»: украинцы спровоцировали скандал на Паралимпиаде
Volkswagen, Toyota, Mazda: какие автоконцерны еще могут вернуться в Россию
Нетаньяху заявил об усилиях США и Израиля по «спасению мира»
Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса
Юрист рассказал, как вернуть деньги за отказной тур без штрафа
В Дубае взлетел спрос на эскортниц на фоне ракетных атак
Израиль уличили в атаке на Саудовскую Аравию под чужим флагом
Постпред раскрыл детали о возобновлении переговоров США и Ирана
Эрдоган призвал вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Раскрыто число сбитых за день украинских БПЛА
Момент убийства Хаменеи попал на видео
Центробанк понизил курс доллара на 3 марта
Трамп сделал неожиданный комплимент Ирану
Футболист «Спартака» рассказал о тревоге за семью в ОАЭ
В Госдуме предложили отменить один штраф
Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах
Подросток устроил пожар в отделении банка на севере Москвы
Появились жуткие кадры с могилами для 165 жертв атаки на школу в Иране
Трамп раскрыл возможные сроки операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.