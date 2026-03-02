Зимняя Олимпиада — 2026
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу

Местные жители на берегу реки Томь в Кемерове Местные жители на берегу реки Томь в Кемерове Фото: Александр Патрин /РИА Новости
Жители Кемерово пожаловались на торчащие штыри на пути в школу № 24, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на очевидицу и мэрию города. По ее словам, проход на территорию учреждения со стороны проспекта Шахтеров перекрыли. После этого дети стали ходить по опасной дороге, сообщила женщина.

Дети ходят через забор, где торчат штыри, в условиях очень скользкого льда повсюду. Как бы не случилось беды, — рассказала горожанка.

При этом в самой мэрии Кемерово сообщили, что заваренный проход к школе через проспект Шахтеров был незаконным. Там пояснили, что дети просто пролезали на территорию школы через проломы в ограждении. Представители мэрии добавили, что в ближайшее время оставшиеся дыры закроют, а к штырям ограждения закрепят металлические уголки.

Ранее жители Солнечногорского района Подмосковья пожаловались на химическое заражение воздуха из-за выбросов с местного производства. Ночью люди почувствовали резкий запах газа, проникавший в квартиры с территории комплекса по переработке отходов.

