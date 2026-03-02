Зимняя Олимпиада — 2026
В программу долгосрочных сбережений привлекли почти 1 трлн рублей

Силуанов: в программу долгосрочных сбережений привлечено около 800 млрд рублей

В России продолжат развивать программу долгосрочных сбережений (ПДС), за два года работы которой удалось привлечь около 800 млрд рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью информационной службе «Вести». По словам министра, программа ориентирована на надежное и долгосрочное накопление средств на конкретные цели, при этом участники получают государственную гарантию и право на софинансирование своих взносов.

В первую очередь это надежное сбережение, это длинное сбережение на определенную цель. <...> Денег, кстати, за два года достаточно немаленький объем — под 800 млрд рублей, — подчеркнул руководитель ведомства.

Министр заявил о намерении продолжить развитие программы долгосрочных сбережений в России. По его словам, в этом направлении наблюдается положительная динамика.

Ранее экономист, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака сообщил, что срок, по истечении которого россияне смогут забрать свои средства по программе долгосрочных сбережений, вырастет с одного до пяти лет. Он отметил, что сейчас в программе долгосрочных сбережений находится около 717 млрд рублей.

