Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:09

Экономист объяснил, как изменится система ПДС

Экономист Кульбака: срок ПДС вырастет до пяти лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Срок, по истечении которого россияне смогут забрать свои средства по программе долгосрочных сбережений, вырастет с одного до пяти лет, рассказал 360.ru экономист, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он отметил, что сейчас в программе долгосрочных сбережений находится около 717 млрд рублей.

Похоже, режим выдачи денег ужесточат, чтобы даже те, кто может забрать их досрочно, получили не сразу, а дали государству отсрочку, чтобы ими можно было еще какое-то время пользоваться. Едва ли это приведет к серьезному оттоку, но популярности точно не прибавит, — рассказал Кульбака.

Он отметил, что использовать программу смогут все совершеннолетние граждане России. По его словам, получить выплаты досрочно можно в отдельных жизненных ситуациях, например при необходимости дорогостоящего лечения или из-за потери кормильца.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что снять деньги по программе долгосрочных сбережений без потери инвестдоходов можно будет через несколько лет. Она отметила, что по такому принципу работают некоммерческие пенсионные фонды.

вклады
инвестиции
экономисты
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках
«Живет по закону»: директор Киркорова ответила на слухи о его долге за ЖКХ
В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов
Военкор назвал шаг, который подорвет боеспособность ВСУ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.