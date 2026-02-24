Экономист объяснил, как изменится система ПДС

Срок, по истечении которого россияне смогут забрать свои средства по программе долгосрочных сбережений, вырастет с одного до пяти лет, рассказал 360.ru экономист, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он отметил, что сейчас в программе долгосрочных сбережений находится около 717 млрд рублей.

Похоже, режим выдачи денег ужесточат, чтобы даже те, кто может забрать их досрочно, получили не сразу, а дали государству отсрочку, чтобы ими можно было еще какое-то время пользоваться. Едва ли это приведет к серьезному оттоку, но популярности точно не прибавит, — рассказал Кульбака.

Он отметил, что использовать программу смогут все совершеннолетние граждане России. По его словам, получить выплаты досрочно можно в отдельных жизненных ситуациях, например при необходимости дорогостоящего лечения или из-за потери кормильца.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что снять деньги по программе долгосрочных сбережений без потери инвестдоходов можно будет через несколько лет. Она отметила, что по такому принципу работают некоммерческие пенсионные фонды.