Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:03

В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС

Депутат Бессараб: снять деньги по ПДС можно будет через несколько лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Снять деньги по программе долгосрочных сбережений без потери инвестдоходов можно будет через несколько лет, рассказала ОТР член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что по такому принципу работают некоммерческие пенсионные фонды.

Я могу предположить, что планируется аналогия права в негосударственном пенсионном фонде. Изменить условия или перевести деньги можно через пять лет. Ну, можно, в принципе, в любое время, но это с потерей инвестиционных доходов от вложения инвестиционного портфеля, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что сейчас максимальная сумма господдержки по ПДС составляет 360 тыс. рублей. По ее словам, максимальный размер софинансирования в год — 36 тыс. рублей.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков рассказал, что изменения в программе долгосрочных сбережений нужны лишь затем, чтобы участники ПДС использовали ее целевым образом. По его словам, многие российские пенсионеры стали использовать программу как срочный вклад — в третьем квартале 2025 года они вывели со своих счетов почти 18 млрд рублей после того, как получили софинансирование от государства.

депутаты
инвестиции
счета
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.