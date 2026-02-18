В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС

Снять деньги по программе долгосрочных сбережений без потери инвестдоходов можно будет через несколько лет, рассказала ОТР член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что по такому принципу работают некоммерческие пенсионные фонды.
Я могу предположить, что планируется аналогия права в негосударственном пенсионном фонде. Изменить условия или перевести деньги можно через пять лет. Ну, можно, в принципе, в любое время, но это с потерей инвестиционных доходов от вложения инвестиционного портфеля, — рассказала Бессараб.
Депутат подчеркнула, что сейчас максимальная сумма господдержки по ПДС составляет 360 тыс. рублей. По ее словам, максимальный размер софинансирования в год — 36 тыс. рублей.
Ранее замминистра финансов Иван Чебесков рассказал, что изменения в программе долгосрочных сбережений нужны лишь затем, чтобы участники ПДС использовали ее целевым образом. По его словам, многие российские пенсионеры стали использовать программу как срочный вклад — в третьем квартале 2025 года они вывели со своих счетов почти 18 млрд рублей после того, как получили софинансирование от государства.