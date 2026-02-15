Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 07:46

«Правовая коллизия»: в Минфине объяснили необходимость корректировки ПДС

Чебесков: Минфин России хочет изменить ПДС ради устранения правовой коллизии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Изменения в программе долгосрочных сбережений нужны лишь затем, чтобы участники ПДС использовали ее целевым образом, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, которые передает РБК, многие российские пенсионеры стали использовать программу как срочный вклад — в третьем квартале 2025 года они вывели со своих счетов почти 18 млрд рублей после того, как получили софинансирование от государства.

Договоры ПДС заключаются на срок 15 лет, однако достигшие возраста 55 лет женщины и мужчины после 60 лет имеют право забрать деньги в любой момент без потери начислений. В связи с этим Минфин планирует увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до пяти лет с момента вступления в программу, уточнил Чебесков.

Те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом именно для долгосрочных сбережений. Потому эта программа и называется программой долгосрочных сбережений. К сожалению, возникла некая правовая коллизия. <…> Наша инициатива — эту правовую коллизию убрать, — объяснил замминистра.

Ранее сообщалось, что программа долгосрочных сбережений начала действовать с 2024 года. В ее рамках государство в течение 10 лет добавляет средства к личным взносам гражданина, но не более 36 тыс. рублей ежегодно. Участники также могут получить налоговый вычет.

Минфин
Россия
сбережения
пенсионеры
