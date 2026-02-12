Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:58

Минфин закроет лазейку для пенсионеров-инвесторов по выводу средств

Минфин увеличит срок снятия средств софинансирования ПДС до пяти лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Минфин планирует увеличить для пенсионеров срок снятия средств софинансирования программы долгосрочных сбережений с года до пяти лет, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, которые передает «Интерфакс», государство намеревалось вкладывать вдолгую.

Мы говорили, что те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для именно долгосрочных сбережений. Потому программа называется «Программа долгосрочных сбережений». К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год. Наша инициатива — эту правовую коллизию убрать, — сообщил Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 2024 года. В ее рамках государство в течение десяти лет добавляет средства к личным взносам гражданина, но не более 36 тыс. рублей ежегодно. Участники также могут получить налоговый вычет.

Накопления в программе защищены системой страхования на сумму до 2,8 млн рублей. Забрать все деньги сразу можно по истечении 15 лет с момента присоединения к программе или после выхода на пенсию (для женщин — в 55 лет, для мужчин — в 60).

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что для эффективного накопления средств рекомендуется открыть как краткосрочный, так и долгосрочный депозиты. По его словам, на это следует обратить внимание, пока процентные ставки по вкладам остаются высокими.

