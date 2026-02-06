Россиянам дали совет по накоплению денежных средств

Для эффективного накопления средств рекомендуется открыть как краткосрочный, так и долгосрочный депозиты, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, на это следует обратить внимание, пока процентные ставки по вкладам остаются высокими.

Ставки по банковским вкладам постепенно снижаются. За месяц до февральского заседания Совета директоров ЦБ РФ по ключу в топ-10 крупнейших российских банках показатели снизились с 19 декабря по 19 января на 0,41%, по полугодовым — на 0,54%, а по годовым — на 0,46%. Таким образом, пока они еще высокие, я бы рекомендовал использовать несколько депозитов: открыть один долгосрочный, от шести месяцев до года, с учетом того, что деньги вам не понадобятся, а также один краткосрочный, до трех месяцев, с целью накопить на более близкую цель, — поделился Щербаченко.

Он предположил, что к лету ключевая ставка будет находиться в пределах 12–14%. В связи с этим, по словам доцента, депозитные продукты кредитных организаций сохранят свою востребованность до середины года.

Ставки по потребительским кредитам и ипотеке также вряд ли существенно изменятся в ближайшие две недели, если ЦБ сохранит ключ. Я бы пока не рекомендовал брать заем. Если есть возможность подождать, я бы это сделал до середины 2026 года. Однако финансовые решения стоит принимать самостоятельно, учитывая все возможные риски и собственные цели, — заключил Щербаченко.

Ранее глава комитета по финансовой грамотности МГО «Опора России» Ирина Глушкова заявила, что если человек не забирает деньги со вклада после окончания срока договора, они автоматически переводятся на счет до востребования или на новый депозит. По ее словам, в этом случае можно получить лишь минимальный доход.