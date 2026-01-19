Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 07:17

Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока

Финансист Глушкова: деньги со вклада уйдут на депозит, если не снять их в срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Деньги, которые человек не снимает со вклада после завершения срока действия договора, переводят на счет до востребования или переносят на новый депозит, рассказала ПРАЙМ председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО «Опора России», финансовый советник Ирина Глушкова. По ее словам, в таком случае есть риск получить от своих средств минимальный доход.

Она пояснила, что ставка по счету до востребования всегда ниже 1% годовых. Автопролонгирование может быть прописано в условиях договора, уточнила аналитик, однако зачастую попытка забрать свои деньги считается досрочным расторжением, и тогда банк пересчитывает проценты.

Пример — вклад на 500 тысяч рублей по 10% годовых на один год. При досрочном закрытии через шесть месяцев вместо 24 657 рублей в виде процентов вы получите всего около 2500 рублей, — подытожила она.

Ранее руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич заявил, что в 2026 году ставки по банковским вкладам могут опуститься до 11,5–12%. По его словам, при сохранении инфляции на уровне 4–5% это обеспечит спрос на банковские продукты.

До этого инвестор Сергей Гришин говорил, что хранить сбережения в виде наличных рублей — худший вариант для вложений в 2026 году. Он отметил, что российская валюта сейчас переоценена и в будущем может резко обесцениться. На второе место по неудачности для инвестиций Гришин поставил акции высокотехнологичных американских компаний. Он считает, что они также переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьим и самым рискованным активом эксперт назвал золото.

