Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году Инвестор Гришин назвал худшей инвестицией в 2026 году наличные рубли

Хранение сбережений в рублях наличными является худшим вариантом вложения денег в 2026 году, заявил рассказал инвестор Сергей Гришин. В беседе с Lenta.ru он выразил мнение, что российская валюта переоценена и может резко обесцениться.

Если же деньги лежат на депозите, то в целом этот потенциал падения перекрывается высокой процентной ставкой, поэтому нужно выбирать вклад с хорошей процентной ставкой, — пояснил он.

На втором месте — акции высокотехнологичных компаний США. Гришин считает, что они переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьей и самой рискованной инвестицией эксперт считает золото.

Тем временем стало известно, что российские банки заморозили ставки по вкладам до заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря. Именно от решения ЦБ и рыночной конъюнктуры зависит процент.

До этого карьерный эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, что зарплаты будут расти в агросекторе и промышленности. По его словам, также это коснется некоторых рабочих специальностей.