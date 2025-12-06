ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 20:02

Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году

Инвестор Гришин назвал худшей инвестицией в 2026 году наличные рубли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хранение сбережений в рублях наличными является худшим вариантом вложения денег в 2026 году, заявил рассказал инвестор Сергей Гришин. В беседе с Lenta.ru он выразил мнение, что российская валюта переоценена и может резко обесцениться.

Если же деньги лежат на депозите, то в целом этот потенциал падения перекрывается высокой процентной ставкой, поэтому нужно выбирать вклад с хорошей процентной ставкой, — пояснил он.

На втором месте — акции высокотехнологичных компаний США. Гришин считает, что они переоценены из-за ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Третьей и самой рискованной инвестицией эксперт считает золото.

Тем временем стало известно, что российские банки заморозили ставки по вкладам до заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря. Именно от решения ЦБ и рыночной конъюнктуры зависит процент.

До этого карьерный эксперт Ильгиз Валинуров рассказал, что зарплаты будут расти в агросекторе и промышленности. По его словам, также это коснется некоторых рабочих специальностей.

финансы
деньги
общество
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандартны Европы к России и Украине
«Чтобы фарш был»: журналистку уволили после скандального видео о самолете
Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью
РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной
Российские фильмы победили в Иране
В Таиланде 18 туристов пострадали в ДТП
У берегов Болгарии не могу эвакуировать экипаж танкера Kairos из-за шторма
Россиянам рассказали, какие инвестиции окажутся провальными в 2026 году
Слабовидящий сварщик исчез после «трудоустройства» на вахту в ДНР
«Абрамсы» и «Леопарды» — все, неизвестные «скелеты» Долиной: что дальше
Студент поджег спящего пассажира метро
Солю сама: быстрый рецепт икры форели с лимоном
Новые регионы ждут инвесторов-патриотов: итоги Таврического форума — 2025
Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.