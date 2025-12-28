Наказание за оскорбление учителей могут ввести в России

В России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов, заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

В настоящее время, по словам парламентария, российское законодательство защищает от оскорблений представителей власти, но не учителей. Такая ситуация кажется ему несправедливой.

Наша партия предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации, — сказал Миронов.

По словам лидера партии, нередко провоцирующие конфликты подростки целенаправленно снимают инциденты на видео и размещают их в Сети, чтобы выставить педагога виноватым. Это, в свою очередь, ведет к оттоку кадров из системы образования.

Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства, — добавил Миронов.

