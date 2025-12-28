Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 06:44

Наказание за оскорбление учителей могут ввести в России

Депутат Миронов предложил ввести ответственность за оскорбление учителей

Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов, заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

В настоящее время, по словам парламентария, российское законодательство защищает от оскорблений представителей власти, но не учителей. Такая ситуация кажется ему несправедливой.

Наша партия предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации, — сказал Миронов.

По словам лидера партии, нередко провоцирующие конфликты подростки целенаправленно снимают инциденты на видео и размещают их в Сети, чтобы выставить педагога виноватым. Это, в свою очередь, ведет к оттоку кадров из системы образования.

Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства, — добавил Миронов.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что школьникам следует давать больше домашних заданий в предновогодний период. По его словам, учителей, а также медицинских и социальных специалистов нужно полностью освободить от работы в этот период.

защита
учителя
Сергей Миронов
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»
Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов
«Зомбирование» в рядах ВСУ, бездумные потери: новости СВО к утру 28 декабря
Модный эксперт дала советы по нарядам в новогоднюю ночь
МИД России обвинил европейскую «партию войны» в желании идти до конца
Воинские контингенты из ЕС ждет незавидная судьба при появлении на Украине
Овечкин обновил еще один рекорд в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 декабря: инфографика
США впервые подвергли сомнению нерушимый ранее план
В небе над Россией выявили 25 вражеских объектов
Жильцам многоквартирных домов дадут новое право с 1 января
«Кусты, трава и ветки»: в Херсонской области обнаружили растения-мины
Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» с новой целью
Стало известно о новом скандале на Украине после отъезда Зеленского
Ледяные иглы, ветер и до −30: погода в Москве и Питере на новогодней неделе
Лавров озвучил позицию России по поводу независимости Тайваня
Ученые предупредили о возможном сюрпризе от Солнца
Наказание за оскорбление учителей могут ввести в России
«Уже произошло»: Маск констатировал замещение населения Европы
Трамп дал определенный «знак» Зеленскому по мирному плану на Украине
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.