В Госдуме предложили увеличить нагрузку школьников перед Новым годом Депутат Новичков предложил давать школьникам больше заданий перед Новым годом

Школьникам следует давать больше домашних заданий в предновогодний период, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, учителей, а также медицинских и социальных специалистов нужно полностью освободить от работы в этот период.

Я выступаю за то, чтобы освободить учителей от работы в предновогодние дни, а ученикам, наоборот, дать в этот период побольше домашних заданий: пусть учатся. Помимо учителей, в спокойном завершении года нуждаются медицинские и социальные специалисты, профессии связанны с работой с людьми, например медицинские и социальные работники, — заявил Новичков.

До этого Новичков предложил наделить учителей статусом неприкосновенности. По его мнению, учителя заслуживают самого высокого социального статуса, поскольку именно они играют ключевую роль в формировании будущего нации.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что в школах можно создать специальные комиссии для решения конфликтов между педагогами и учениками. Он отметил, что такое объединение должно оценивать конфликты объективно.