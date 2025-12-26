Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 10:30

Учитель объяснил, как решать конфликты между педагогами и учениками

Учитель Ямбург: школа может создать специальную комиссию для решения конфликтов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В школах можно создать специальные комиссии для решения конфликтов между педагогами и учениками, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он отметил, что такое объединение должно оценивать конфликты объективно.

Существует управляющий совет, куда входят учредители, родители, старшеклассники. Там есть комиссия по конфликтам. Я, будучи директором школы и не являясь членом управляющего совета, могу сделать доклад, доложить о конфликте, а дальше пусть решают. Если это не формальная организация, которая во всем поддержит директора, то через управляющий совет и через конфликтную комиссию такие проблемы можно решать, — рассказал Ямбург.

По мнению учителя, в некоторых конфликтах могут быть виноваты сами ученики. Он отметил, что некоторые конфликты происходят из-за длительных провокаций со стороны школьников.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций. Уточняется, что на «каждый этап разрешения конфликта отводится один — три дня».

