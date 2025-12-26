Школам выдали инструкции по конфликтам

Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций, сообщает РБК. Уточняется, что на «каждый этап разрешения конфликта отводится один — три дня».
В документе говорится, что нужен понятный порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций. Также требуется понимание того, как вести себя педагогу и административным сотрудникам для урегулирования возникших инцидентов. В частности, на первом этапе происходит доведение информации о ситуации до руководителя образовательного учреждения с обязательным установлением фактов инцидента.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с предложением возложить функции обеспечения безопасности образовательных учреждений на Росгвардию. Авторы инициативы считают, что действующая система безопасности в школах не обеспечивает должного уровня защиты.
Также выяснилось, что количество российских регионов, участвующих в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы (СПО), вырастет до 12. Соответствующее решение приняло правительство РФ.