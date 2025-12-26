Школам выдали инструкции по конфликтам Минпросвещения выдало инструкции для педагогов для урегулирования конфликтов

Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций, сообщает РБК. Уточняется, что на «каждый этап разрешения конфликта отводится один — три дня».

В документе говорится, что нужен понятный порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций. Также требуется понимание того, как вести себя педагогу и административным сотрудникам для урегулирования возникших инцидентов. В частности, на первом этапе происходит доведение информации о ситуации до руководителя образовательного учреждения с обязательным установлением фактов инцидента.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с предложением возложить функции обеспечения безопасности образовательных учреждений на Росгвардию. Авторы инициативы считают, что действующая система безопасности в школах не обеспечивает должного уровня защиты.

Также выяснилось, что количество российских регионов, участвующих в эксперименте по упрощенной сдаче ОГЭ для поступающих в колледжи и техникумы (СПО), вырастет до 12. Соответствующее решение приняло правительство РФ.