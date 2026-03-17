В СПЧ назвали сырой идею оценок за поведение в школах

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал преждевременным введение обязательных оценок за поведение во всех российских школах. По его словам, текущие эксперименты в регионах пока оставляют неоднозначное впечатление и не решают главную задачу — защиту чести и достоинства педагогов.

Неоднозначное впечатление. Похоже, некоторые учителя и директора увлеклись выставлением оценок за поведение школьникам, — констатировал глава СПЧ.

Председатель совета подчеркнул, что без четкого определения последствий для хулиганов новая мера останется лишь дополнительной бюрократической нагрузкой. Основная претензия правозащитников заключается в том, что организационные технологии до сих пор не позволяют оградить учителя от агрессии. Фадеев отметил, что педагоги по-прежнему не могут исключить нарушителей из образовательного процесса, так как их дальнейшая судьба остается неопределенной. Вопрос о повсеместном внедрении оценок за поведение будет решаться Министерством просвещения только в апреле 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять хулиганящих детей в специализированные школы для трудновоспитуемы. По словам парламентария, родители в данном случае должны находиться под надзором компетентных органов, чтобы следить за благополучием семьи.