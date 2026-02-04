Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 11:07

В Госдуме нашли неочевидную меру против хулиганящих детей

Милонов призвал отправлять хулиганящих детей в школы для трудновоспитуемых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хулиганящих детей следует направлять в специализированные школы для трудновоспитуемых, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, родители в данном случае должны находиться под надзором компетентных органов, чтобы следить за благополучием семьи.

В нормальной семье никогда в жизни ребенок не будет хулиганить. Поэтому я считаю, что родители должны нести ответственность за поведение своего чада. Кроме проверки в отношении взрослых, должна быть применена и административная ответственность, а затем постановка семьи на контроль. Ребенка необходимо определять на учет в детскую комнату полиции. Кроме того, возвращать хулигана нужно уже в школы усиленного типа для трудновоспитуемых, — высказался Милонов.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил разрешить школам отчислять учеников за систематическое нарушение дисциплины. По его мнению, такая мера должна применяться в исключительно в крайних ситуациях, когда ребенок не стремится улучшить свое поведение.

Госдума
дети
родители
воспитание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
