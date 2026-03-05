В Кузбассе двух женщин осудили за избиение несовершеннолетних сестер

Две жительницы Кузбасса приговорены к условным срокам за истязание несовершеннолетних девушек, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Преступление было совершено летом 2025 года в Мариинске.

Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жительницам Мариинска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

По данным следствия, две нетрезвые женщины пришли в дом к потерпевшим в возрасте 14 и 17 лет, нанесли им множественные удары, приставили нож к горлу одной из девушек и совершили иные насильственные действия.

Происходящее фигурантки снимали на телефон. Первоначально они были заключены под стражу, однако приговором Мариинского городского суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

