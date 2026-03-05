Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:32

В Кузбассе двух женщин осудили за избиение несовершеннолетних сестер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Две жительницы Кузбасса приговорены к условным срокам за истязание несовершеннолетних девушек, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Преступление было совершено летом 2025 года в Мариинске.

Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жительницам Мариинска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

По данным следствия, две нетрезвые женщины пришли в дом к потерпевшим в возрасте 14 и 17 лет, нанесли им множественные удары, приставили нож к горлу одной из девушек и совершили иные насильственные действия.

Происходящее фигурантки снимали на телефон. Первоначально они были заключены под стражу, однако приговором Мариинского городского суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде опекун жестоко обращалась с детьми-инвалидами: морила голодом, не пускала в туалет, избивала и оставляла на холоде. Уголовное дело в отношении нее поступило в Павлово-Посадский городской суд.

истязания
избиения
дети
Кемеровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.