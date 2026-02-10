Зимняя Олимпиада — 2026
Три женщины годами держали шестилетнюю девочку в клетке и морили ее голодом

В США предъявили обвинение трем женщинам, которые годами истязали ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В штате Северная Каролина в США трем женщинам предъявили обвинения в жестоком обращении с шестилетней девочкой, которую они годами держали в собачьей клетке, морили голодом и избивали, сообщает People. На момент обнаружения в декабре 2025 года ребенок весил всего 12 кг. Спасти ее не удалось.

Зверства вскрылись, когда полиция, прибыв на вызов в один из домов, нашла девочку без сознания. Медики пытались спасти ребенка, но безуспешно — она так и не пришла в сознание. На теле жертвы были обнаружены старые переломы, ожоги и незаживающие язвы от грязных подгузников. Другие дети в доме подтвердили, что девочку регулярно запирали в клетке и лишали еды.

Обвинения предъявлены 61-летней Сьюзан Робинсон, 51-летней Тоне Макнайт и 22-летней Террин Макнайт. Несмотря на десятки сигналов от соседей, поступавших в полицию и социальные службы, трагедию предотвратить не удалось. Все трое обвиняемых теперь находятся под арестом. Суд отказал им в освобождении под залог, а расследование их действий продолжается.

Ранее в Павлово-Посадский городской суд поступило уголовное дело в отношении опекуна, которая жестоко обращалась с детьми-инвалидами. Она морила их голодом, не пускала в туалет, избивала и оставляла на холоде.

