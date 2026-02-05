Зимняя Олимпиада — 2026
В Подмосковье опекунша избивала и морила голодом детей-инвалидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Павловском Посаде опекун жестоко обращалась с детьми-инвалидами: морила голодом, оставляла без туалета, избивала и оставляла на холоде, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области. Уголовное дело в отношении нее поступило в Павлово-Посадский суд.

Систематически подвергала избиению детей, запирала их на цокольном этаже дома, оставляла в холодное время в неотапливаемом помещении, лишала одежды, не предоставляла им полноценного питания, не давала возможности обеспечения детей личной гигиеной, ограничила детей в посещении туалета <…>, — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным источника, женщина украла 186 тысяч рублей у одного из опекаемых. Закрытое судебное заседание назначено на 12 февраля.

До этого уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» завели на 52-летнюю жительницу Ярославской области, которая истязала опекаемую девочку. На следы от побоев обратили внимание в школе. В настоящее время ребенок проживает с родственниками.

