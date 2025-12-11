Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:20

Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком

В Ярославской области женщина истязала подопечную девочку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уголовное дело завели на 52-летнюю жительницу Ярославской области, которая истязала опекаемую девочку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По данным ведомства, на следы от побоев обратили внимание в школе.

Применение насилия подозреваемая объяснила тем, что, воспитывая девочку таким образом, она пыталась повлиять на ее поведение, — сказано в сообщении.

Уголовное дело против женщины завели по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Максимальная санкция — семь лет колонии. В настоящее время ребенок проживает с родственниками.

Ранее Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову, которые были осуждены за убийство опекаемого ими ребенка. Женщину приговорили к 24 годам колонии общего режима, мужчину — к пяти годам колонии общего режима.

До этого в городе Шахты Ростовской области правоохранительные органы изъяли 11 несовершеннолетних детей, среди которых были инвалиды, у приемной матери из-за жестокого обращения с ними. Уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд.

Ярославская область
происшествия
дети
уголовное дело
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Кулебу раскритиковали за поход на концерт во время боевых действий
Европейцы сочли Трампа значимее Мерца, Макрона и Стармера
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.