Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком

Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком В Ярославской области женщина истязала подопечную девочку

Уголовное дело завели на 52-летнюю жительницу Ярославской области, которая истязала опекаемую девочку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По данным ведомства, на следы от побоев обратили внимание в школе.

Применение насилия подозреваемая объяснила тем, что, воспитывая девочку таким образом, она пыталась повлиять на ее поведение, — сказано в сообщении.

Уголовное дело против женщины завели по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Максимальная санкция — семь лет колонии. В настоящее время ребенок проживает с родственниками.

Ранее Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Веронике Наумовой и Даниилу Егольникову, которые были осуждены за убийство опекаемого ими ребенка. Женщину приговорили к 24 годам колонии общего режима, мужчину — к пяти годам колонии общего режима.

До этого в городе Шахты Ростовской области правоохранительные органы изъяли 11 несовершеннолетних детей, среди которых были инвалиды, у приемной матери из-за жестокого обращения с ними. Уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд.