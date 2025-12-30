Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:47

Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии

Экс-мэра Ярославля Урлашова освободили из исправительной колонии в Твери

Евгений Урлашов Евгений Урлашов Фото: Сергей Метелица/ТАСС
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, только что освобожден из исправительной колонии № 1 в Твери, где он отбывал наказание, сообщила «Ведомостям» его представитель. Он находился в тюрьме 12 лет и шесть месяцев.

Срок заключения Урлашова истекал 2 января 2026 года, но, поскольку этот день является праздничным, то его освободили из места лишения свободы в предпраздничный день — 30 декабря. Такой порядок действует в соответствии с ч. 2 ст. 173 УИК России.

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор экс-чиновнику в августе 2016 года. Ему назначили срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн рублей. Суд признал его виновным в получении крупных взяток.

Свой срок Урлашов сперва отбывал в колонии в Рыбинске, а с сентября 2022 года — в Твери. Суды неоднократно отклоняли его попытки получить помилование, смягчение наказания или УДО. По данным наблюдательной комиссии, за время нахождения в ИК-1 на Урлашова жалоб не поступало.

Ранее сообщалось, что бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову повторно признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн рублей. Несмотря на апелляцию и попытки оспорить обвинения, суд вновь назначил ей шесть лет колонии общего режима.

