29 декабря 2025 в 17:00

Чиновница получила почти по году за каждый миллион взятки

Экс-чиновницу из Перми осудили на 6 лет за взятку в 5,45 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывшую начальницу Управления капитального строительства администрации Перми Ирину Чиркову повторно признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн рублей, передает РБК. Несмотря на апелляцию и попытки оспорить обвинения, суд вновь назначил ей 6 лет колонии общего режима.

Чиркову задержали в августе 2024 года по обвинению в получении 5,45 млн рублей от бизнесмена Сергея Микова — главы ООО «СМТ № 6». Подконтрольная ей фирма-подрядчик выполняла госзаказы на 1,35 млрд рублей, включая реконструкцию манежа «Спартак», Дворца молодежи и ледовой арены «Здоровье». Взамен она обещала «покровительство» при исполнении контрактов.

В августе 2025 года Чиркову приговорили к 6 годам колонии, штрафу в размере 27,25 млн рублей, а также запретили занимать госдолжности на три и постановили конфисковать купленную на взятку квартиру. Экс-чиновница настаивала на невиновности, называя деньги «дружеской помощью» и апелляция отменила решение. Согласно новому приговору, Чиркову приговорили к 6 годам колонии, лишили права работать во власти два года. Также конфискована квартира, а штраф уменьшен до 16,35 млн рублей.

Тем временем в Краснодаре суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову, отправив его на 11 лет в исправительную колонию строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 90 млн рублей.

