29 декабря 2025 в 16:20

В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему вице-губернатору

На Кубани бывшего вице-губернатора Власова приговорили к 11 годам за взятку

Сергей Власов Сергей Власов Фото: t.me/moscowcourts*
В Краснодаре суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову, отправив его на 11 лет в исправительную колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края. Также ему назначили штраф в размере 90 млн рублей.

Оглашен приговор бывшему вице-губернатору Краснодарского края. Первомайским районным судом Сергей Власов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере. — NEWS.ru) <…> Судом ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 млн рублей, — говорится в сообщении.

18 мая 2024 года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подсудимого при получении взятки в 3 млн рублей. В суде Власов не признал свою вину, но она была доказана собранными по делу уликами.

Ранее Ленинский суд Курска вынес решение по делу бывшего депутата областной думы Максима Васильева, приговорив его к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе региона.

Краснодарский край
суды
приговоры
вице-губернатор
взятки
