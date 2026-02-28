Зимняя Олимпиада — 2026
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану

Филиппо: удары Израиля и США по Ирану спровоцируют катастрофу

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Атаки Израиля и США на Иран грозят непредсказуемыми последствиями, в том числе катастрофой, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Он призвал руководство Франции приложить усилия для стабилизации ситуации.

Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем! — написал Филиппо.

Ранее американист Виктория Никифорова заявила, что прямое военное столкновение США и Ирана может обернуться чудовищными последствиями для всего Ближнего Востока. По ее мнению, война положит конец эпохе процветания арабских нефтяных монархий, превратив современные мегаполисы в зоны гуманитарного бедствия.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с собранием Исламского Совета Ирана Дмитрий Василенко выразил мнение, что на Ближнем Востоке началась полномасштабная война после совместной атаки Израиля и США на Иран. По его мнению, к операции могут также присоединиться страны НАТО.

