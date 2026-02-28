Момент прилета иранского «Шахеда» по высотке в Бахрейне попал на видео

Иранский беспилотник врезался в высотное здание в Бахрейне, передает Telegram-канал Readovka.news. По предварительной информации, пострадал небоскреб в районе Juffair.

На опубликованных кадрах видно, как аппарат врезается в здание, после чего появляются искры и начинается пожар. Возгорание возникло на верхних этажах. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Ранее очевидцы сняли на видео атаку иранских гиперзвуковых ракет на американские объекты на Ближнем Востоке. Военкор Александр Коц отметил, что Тегеран задействовал новейшие ракетные комплексы «Фаттах» (Fattah).

По меньшей мере 200 военнослужащих погибли и ранены в результате ракетных ударов Ирана по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Тегеран осуществил нападение на 14 американских военных баз в регионе.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Беседа состоялась на фоне начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Подробности беседы и тема обсуждения не раскрываются.