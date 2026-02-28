Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 20:14

Момент прилета иранского «Шахеда» по высотке в Бахрейне попал на видео

Иранский дрон-камикадзе атаковал многоэтажку в Бахрейне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранский беспилотник врезался в высотное здание в Бахрейне, передает Telegram-канал Readovka.news. По предварительной информации, пострадал небоскреб в районе Juffair.

На опубликованных кадрах видно, как аппарат врезается в здание, после чего появляются искры и начинается пожар. Возгорание возникло на верхних этажах. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Ранее очевидцы сняли на видео атаку иранских гиперзвуковых ракет на американские объекты на Ближнем Востоке. Военкор Александр Коц отметил, что Тегеран задействовал новейшие ракетные комплексы «Фаттах» (Fattah).

По меньшей мере 200 военнослужащих погибли и ранены в результате ракетных ударов Ирана по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Тегеран осуществил нападение на 14 американских военных баз в регионе.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Беседа состоялась на фоне начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Подробности беседы и тема обсуждения не раскрываются.

Иран
Бахрейн
дроны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто станет лидером Ирана в случае убийства Хаменеи
Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР
Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана
Стало известно о возможной смерти зятя и невестки Хаменеи
Глава Минобороны Италии «застрял» в Дубае
Раскрыто местонахождение верховного лидера Ирана
Ламин Ямаль оформил первый хет-трик и установил рекорд XXI века
Популярная авиакомпания попала под прицел Ространснадзора из-за задержек
Снаряд мог поразить склад с иранскими ракетами
В Иране назвали количество погибших в ходе атаки США
«Отвратительное»: Карлсон об атаке США на Иран
Появилось видео удара иранского дрона по аэропорту Кувейта
Норвежские лыжники стали лучшими в Швеции
Взрыв прогремел в иранском Бушере, где совместно с Россией строится АЭС
Зеленский признал, что не стремится к победе
«Удар возмездия» за Белгород попал на видео
Три беспилотника сбили над российским регионом
Netflix снимет сериал об экс-принце Эндрю: что известно, будет ли там Трамп
В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива
Раскрыто, какие дроны США впервые использовали против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.