Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана

Иран в результате ответных ударов нанес американским объектам минимальный ущерб, заявило Центральное командование ВС США. По информации военных, были сбиты сотни ракет и дронов.

Ущерб, нанесенный американским объектам, был минимальным и не повлиял на проведение операций, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по 14 военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В некоторых странах у США расположено несколько военных объектов.

До этого появилась информация, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США. Также не исключено попадание в другие американские стратегические объекты, находящиеся в радиусе действия иранских ракет.

Тем временем политолог Алексей Ярошенко предположил, что военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США. Политолог также отметил, что Иран не станет легкой добычей для США.