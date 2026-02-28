Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 21:19

Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана

Командование США: Иран нанес минимальный ущерб американским объектам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран в результате ответных ударов нанес американским объектам минимальный ущерб, заявило Центральное командование ВС США. По информации военных, были сбиты сотни ракет и дронов.

Ущерб, нанесенный американским объектам, был минимальным и не повлиял на проведение операций, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по 14 военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В некоторых странах у США расположено несколько военных объектов.

До этого появилась информация, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США. Также не исключено попадание в другие американские стратегические объекты, находящиеся в радиусе действия иранских ракет.

Тем временем политолог Алексей Ярошенко предположил, что военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США. Политолог также отметил, что Иран не станет легкой добычей для США.

Иран
Пентагон
атаки
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас
Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса
В США сообщили о гибели верховного лидера Ирана
«Все закрыто»: россиянка описала ситуацию в центре Дубая
Появилась информация о якобы согласии РФ на некоторые условия по Украине
Трамп перечислил варианты окончания конфликта с Ираном
«Подходящее время»: в Финляндии обратились к Украине из-за ситуации в Иране
Стоимость нефти может взлететь на фоне ситуации в Иране
Бригада ВСУ фактически прекратила существование в Сумской области
Озвучена дата проведения спецзаседания МАГАТЭ по Ирану
Нетаньяху намекнул на гибель верховного лидера Ирана
США раскрыли список военных целей в Иране
В Иране начался масштабный митинг против операции США и Израиля
Девушка Дурова опубликовала пугающие кадры из ОАЭ
Трамп повел себя странно после атаки США на Иран
В Иране уточнили число погибших подростков после атаки на три школы
Стало известно о раненных на военной базе США в Кувейте
Хаменеи назначил трех преемников на случай своего убийства
Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР
Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.