28 февраля 2026 в 16:44

Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона

WSJ: Пентагон столкнулся с рекордным числом атак на американские базы

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
США столкнулись с беспрецедентным вызовом своей военной инфраструктуре за рубежом, заявила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимного американского чиновника. Масштаб и одновременность иранских ударов по базам в разных странах региона стали шоком для оборонной системы, не имеющей аналогов в современной истории США.

США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным базам, — добавил собеседник газеты.

Несмотря на колоссальное давление на системы ПВО и логистику, в Пентагоне заявляют о готовности к подобным сценариям. По словам собеседника WSJ, американское командование при планировании операции против Ирана осознавало риски и предполагало возможность массированного ответа.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о возможных жертвах среди американских военных в ходе военной операции против Ирана. В социальной сети Truth Social он подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение благополучия в будущем, а не на решение текущих проблем, и охарактеризовал ее «благородной миссией».

США
военные базы
Иран
Ближний Восток
Пентагон
