Иран объявил о начале ответной военной операции против Израиля и США Операция Ирана против Израиля и США получила название «Правдивое обещание 4»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на атаки Израиля и США, передает агентство IRNA. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

После этого США столкнулись с беспрецедентным вызовом своей военной инфраструктуре за рубежом. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщила, что масштаб иранских ударов по объектам в разных точках региона стали шоком для оборонной системы, хотя в Пентагоне допускали жесткие ответные меры со стороны Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого в Израиле ввели режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил, что страна начала масштабную военную кампанию. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устраняя угрозы на Ближнем Востоке.