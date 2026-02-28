Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 17:31

Иран объявил о начале ответной военной операции против Израиля и США

Операция Ирана против Израиля и США получила название «Правдивое обещание 4»

Фото: Mohammed Nasser/Global Look Press
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на атаки Израиля и США, передает агентство IRNA. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.

После этого США столкнулись с беспрецедентным вызовом своей военной инфраструктуре за рубежом. Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщила, что масштаб иранских ударов по объектам в разных точках региона стали шоком для оборонной системы, хотя в Пентагоне допускали жесткие ответные меры со стороны Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого в Израиле ввели режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил, что страна начала масштабную военную кампанию. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устраняя угрозы на Ближнем Востоке.

Иран
США
Израиль
Ближний Восток
