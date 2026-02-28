Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:10

Иранскую ракету сбили рядом с самым большим колесом обозрения в мире

Mash: ПВО сбили иранскую ракету над крупнейшим колесом обозрения в Дубае

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press
Иранскую ракету перехватили над самым высоким колесом обозрения «Око Дубая», высота которого достигает 250 метров, сообщил Telegram-канал Mash. Инцидент произошел над искусственным островом Bluewaters, расположенным в популярном туристическом районе Дубай Марина.

В момент атаки аттракцион, способный вместить до 1750 пассажиров, был экстренно остановлен в целях безопасности. По предварительным данным, в результате перехвата над островом никто не пострадал.

Силы ПВО также сбили ракету над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби, в котором в том числе отдыхают туристы из России. Гостиница находится в 15 минутах езды от аэропорта, на искусственном острове Пальма Джумейра. Эвакуация в популярном курортном районе пока не проводилась.

Ранее появилась информация, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по столице ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

