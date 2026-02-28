Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 19:27

Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает пресс-служба российского дипведомства. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выступили за прекращение военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.

Обсуждалась ситуация вокруг Ирана. <...> Было выражено общее мнение о необходимости срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования всех проблем между США, Израилем и Исламской Республикой Иран на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия, — говорится в сообщении.

Лавров подтвердил российскую инициативу о формировании архитектуры коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Ранее министр иностранных дел России в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил атаку Израиля и США. Он назвал произошедшее «ничем не спровоцированным вооруженным нападением» на Иран. В ответ Аракчи выразил признательность Москве за твердую поддержку Тегерана. Лавров также заявил, что Россия готова содействовать поиску мирных развязок.

Сергей Лавров
Катар
Россия
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине произошла разгерметизация газодобывающего объекта
Очевидцы сняли прилеты иранских гиперзвуковых ракет по базам США
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.