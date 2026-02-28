Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, сообщает пресс-служба российского дипведомства. Они обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выступили за прекращение военных действий, которые дестабилизируют ситуацию в регионе.

Обсуждалась ситуация вокруг Ирана. <...> Было выражено общее мнение о необходимости срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования всех проблем между США, Израилем и Исламской Республикой Иран на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия, — говорится в сообщении.

Лавров подтвердил российскую инициативу о формировании архитектуры коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Ранее министр иностранных дел России в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил атаку Израиля и США. Он назвал произошедшее «ничем не спровоцированным вооруженным нападением» на Иран. В ответ Аракчи выразил признательность Москве за твердую поддержку Тегерана. Лавров также заявил, что Россия готова содействовать поиску мирных развязок.