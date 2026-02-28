Зимняя Олимпиада — 2026
Белый дом показал Трампа во время операции в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Белый дом опубликовал снимок президента США Дональда Трампа во время проведения операции против Ирана. Уточняется, что главу государства заранее предупредили о высоких рисках.

На фото президент в окружении соратников внимательно следит за действиями Вашингтона. Отмечается, что политик контролировал операцию, надев красную кепку с надписью Make America Great Again.

Ранее Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Беседа состоялась на фоне начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремело три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого Тель-Авив ввел режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы. США подтвердили, что операцию проводили совместно.

После этого Трамп объявил, что его страна начала масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устраняя угрозы на Ближнем Востоке. Он также допустил, что среди американских солдат будут жертвы, но они будут принесены ради «благородной миссии».

