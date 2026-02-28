Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:59

Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей

Более 13 млрд рублей изъяли у экс-замглавы Краснодарского краевого суда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
У экс-заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука изъяли имущество и активы на общую сумму свыше 13 млрд рублей, передает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов края. Речь идет об объектах недвижимости, акциях и наличных.

Суд решил обратить в доход Российской Федерации объект незавершенного строительства и земельный участок <...> акции, денежные средства, принадлежащие ответчикам и находящиеся на банковских счетах, <...> на общую сумму более 13 млрд рублей, — говорится в сообщении.

В 2007–2018 годах Николайчук участвовал в незаконном строительстве элитного жилого комплекса в Сочи. В качестве вознаграждения он стал владельцем двух квартир общей площадью свыше 300 кв. метров. Также он получал доход от бизнеса в сфере производства ПВХ-изделий, строительства недвижимости и легализовал не менее $2,2 млн (169,9 млн рублей).

До этого Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество собственников компании «Сирена-Трэвел» — разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, детали решения пока не раскрываются.

